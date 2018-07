publié le 31/01/2017 à 10:52

Quand la diversité de genre devient une priorité. Google France vient de présenter #EllesFontYoutube, son initiative dont l'objectif est de promouvoir le travail des femmes sur la plateforme d'hébergement de vidéo. Une action motivée par le terrible manque de représentation féminine : sur les 100 youtubeurs les plus suivis, 13 sont des femmes et seulement deux font de l'humour. Un déséquilibre déjà pointé du doigt par le collectif Les Internettes ou la Youtubeuse Natoo, l'une des rares humoristes à tirer son épingle du jeu.



C'est le 6 octobre dernier que l'aventure a démarré, avec 10 ateliers de travail et de discussion regroupant de nombreuses créatrices, encadrées par plusieurs collectifs et Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes.

Un mois plus tard, un bootcamp de trois jours s'est tenu au Youtube Space de Paris : l'occasion pour douze youtubeuses de travailler ensemble sur des vidéos encourageant les femmes à se lancer, elles aussi sur la plateforme. En ont découlé plusieurs vidéos humoristiques dans lesquelles ont collaboré de jeunes créatrices montantes. Notamment celle de Swann Périssé, dans laquelle elle explique le b.a-ba de la création sur Youtube, et celle de Lawra Meschi, qui fait tomber un demi-siècle de clichés sexistes véhiculés par James Bond.

> James Bond Girls #EllesFontLeTaff

Le dernier événement en date de Google France s'est tenu le 27 janvier : une soirée dédiée à #EllesFontYoutube, durant laquelle les nouvelles créations engagées ont été dévoilées. Mais l'engagement de l'entreprise américaine ne s'arrête pas là : les équipes de Youtube vont accompagner les créatrices avec une série de formations. Un atelier permettant aux Youtubeuses de s'exprimer sur les élections présidentielles, ainsi qu'une initiation au tout nouveau live streaming mobile de la plateforme sont également au programme. De quoi ouvrir la voie à de nombreuses humoristes 2.0 pour se mesurer, par le rire, à l'omniprésence masculine de Youtube.