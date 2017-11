publié le 20/11/2017 à 07:35

Le 20 novembre n'a rien d'une fête pour la communauté LGBTQI+. Comme chaque année à cette date, on célèbre la Journée internationale du souvenir trans. 24 heures dédiées aux personnes assassinées au cours de l'année passée pour leur identité de genre, leur "différence" dans un monde où la transphobie est une réalité qui peut tuer.



Cette journée spéciale a été instaurée après le 28 novembre 1998, jour de l'assassinat de Ria Hester, femme afro-américaine et transgenre. D'abord célébrées aux États-Unis dès 1999, ces commémorations en l'honneur des personnes victimes de violences transphobes se sont ensuite étendues à d'autres pays dont la France.

Pour cette 19ème édition, Trans Murder Monitoring (TMM) a dévoilé que 325 personnes "trans et genderqueer ont été reportées assassinées mondialement" au cours des douze derniers mois. L'année dernière, ce nombre des personnes tuées l'année dernière en raison de leur (trans)identité s'élevait à au moins 295 victimes.



Pourtant, la visibilité des personnes transgenres avance (à pas de fourmi, n'abusons pas) depuis quelques années, notamment grâce à la pop culture. L'application de rencontres Tinder a ouvert l'année dernière tout un nouveau panel d'identités de genres et des séries à succès comme Orange Is The New Black, Transparent ou Sense8 mettent en scène des personnages transgenres.



Pour les non-initiés, les conditions de vie et revendications de la communauté trans peuvent paraître peu accessibles. Voici trois personnalités francophones à suivre depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette et qui vous feront découvrir leurs engagements mais aussi leurs combats.



1. Laura Badler

Elle est l'une des héroïnes du documentaire Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres, diffusé le 12 novembre sur M6. Laura Badler, 24 ans, est Youtubeuse. Sur sa chaîne, la jeune femme partage sa transition "dans le but d'apporter aide, conseils et soutien à la communauté transgenre", écrit-elle. L'idéal pour défricher tous les enjeux liés à la transidentité et notamment connaître toutes les "bourdes à ne pas faire avec une personne transgenre".

> Bourdes à ne pas faire avec une personne transgenre. ¿ Date : 17/11/2017

2. Sophie Labelle

Sophie Labelle est québécoise et auteure de Assignée garçon, un Tumblr et une BD dans lesquels elle se met en scène pour raconter son histoire et sa transition mais aussi pour questionner ses lecteurs sur les idées reçues liées aux genres. Divertissant et toujours intéressant.

3. Cordélia

Cela fait quatre ans que Cordélia est arrivée sur Internet à travers son blog et aussi non pas une, mais deux chaînes YouTube. Dans la première, Cordélia se transforme en critique littéraire tandis que dans la seconde, elle y parle sexualité, amour, genre, identité et relations humaines. Deux excellentes chaînes pour débuter dans ses réflexions et son apprentissage sur la transidentité.



> Identité de genre et expression de genre - Keskessé #05

4. Gabrielle Marion

Gabrielle Marion a commencé à publier des vidéos sur Internet il y a cinq ans pour parler de mode, de tendances ou de maquillage. Le 25 septembre 2016, elle fait son coming-out trans sur YouTube et depuis, Gabrielle Marion poursuit ce qu'elle a toujours fait sur la plateforme de vidéo en ligne : donner ses trucs et astuces concernant la beauté, emmener les personnes qui la suivent dans son quotidien et documenter toutes les étapes de sa transidentité. Le pire comme le meilleur. Un documentaire en temps réel.

> JE SUIS TRANS Date : 17/11/2017