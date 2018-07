Wonder Woman et Vaiana sont-elles la même personne ? La folle théorie

Wonder Woman et Vaiana peuvent-elles être la même personne ?

publié le 27/07/2017 à 12:25

En matière de théories sur les films et les séries, certains fans peuvent aller très loin. La preuve avec cette idée démarrée par une journaliste de J-14 après la sortie de Wonder Woman aux États-Unis. Selon Cayla Bamberger, l'Amazone de DC Comics ne ferait qu'un avec Vaiana, l'héroïne Disney. Si la théorie peut sembler tirer par les cheveux, puisque Wonder Woman et Vaiana viennent de deux univers complètement différents, elle a trouvé quelques fans. (qui ont aussi de l'humour).





Pour rapprocher Wonder Woman et Vaiana, J-14 explique que leurs histoires sont identiques. Elles viennent toutes les deux d'une île paradisiaque : Themyscira pour Diana et Motunui pour l'héroïne Disney. Les deux jeunes femmes ont aussi des origines royales (Vaiana est la fille du chef de la tribu, Diana fille de la reine Hippolyta et de Zeus). Leur aventure démarre par un deuil, l'héroïne Disney perd sa grand-mère, l'Amazone sa tante, avant de décider de quitter leur île pour sauver leur peuple. Diana décide surtout de suivre le capitaine Trevor pour sauver le monde, persuadée que la Seconde Guerre mondiale est orchestrée par le dieu Arès, ennemi juré des Amazones.

Des similitudes, certes, mais qui paraissent un peu légères pour expliquer que Wonder Woman est Vaiana et inversement. Pour autant, un youtubeur s'est amusé à faire correspondre la bande-annonce de Wonder Woman avec celle de Vaiana. Il faut admettre que les répliques du film de Patty Jenkins collent plutôt bien avec les images du film Disney, même si Vaiana ne se retrouve pas dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale. Cette théorie aura au moins le mérite d'avoir fait rire et/ou réfléchir de nombreux fans, spectateurs et internautes.

> WONDER WOMAN: Moana Mash-Up Trailer Parody