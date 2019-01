VIDÉO - "Meufs", un docu qui donne la parole aux femmes

publié le 30/01/2019 à 12:50

Elles s'appellent Cécilia, Héra, Camille, Louise ou Inès, elles ont entre 25 et 33 ans et témoignent devant une caméra sur ce vaste sujet : "être une femme en 2018". De la pression d'avoir un corps parfait au droit à l'avortement en passant par la sexualité, les règles, la féminité ou encore la maternité, toutes ces femmes racontent sans pudeur comment elles se sentent dans la société d'aujourd'hui sans pourtant oublier de porter sur elle un regard à la fois critique et optimiste.



Écrit et réalisé par Josépha, MEUFS, documentaire d'une vingtaine de minutes, a d'abord été projeté en public à la fin de l'année dernière avant d'être publié et mis à disposition de tous et de toutes sur YouTube depuis le 24 janvier dernier.

S'il confirme que certains combats appartiennent au passé, plusieurs des témoignages montrent que la bataille culturelle de l'égalité ne fait que commencer.