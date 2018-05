publié le 15/05/2018 à 08:05

Quand on pense à l'univers du gaming, on imagine souvent des courses de voitures, des matchs de foot virtuels ou des épopées violentes avec des armes. Souvent victimes de clichés, les jeux vidéo peuvent pourtant avoir des vertus pédagogiques. Certains ont même été pensé pour revaloriser l'image des femmes. En quelques clics avec votre souris ou sur votre manette, vous pourrez alors tordre le cou aux idées reçues sexistes, racistes et homophobes.



Vous êtes fan d'aventures virtuelles et de sport en ligne ? Vous avez envie de découvrir des jeux vidéos plus éthiques ou plutôt tournés vers des questions d'égalité ? Cet article est fait pour vous !



Grâce à leurs héroïnes puissantes ou leurs réflexions sur les inégalités, ces jeux vidéos permettent de combattre le sexisme, le racisme ou l'homophobie. RTL Girls en a sélectionnés quelques-uns pour s'amuser en luttant contre les clichés.

1. "Grayscale", contre le harcèlement au travail

Dans Grayscale, vous êtes dans la peau d'un responsable des ressources humaines d'une grande entreprise. L'interface de ce jeu en ligne (en anglais et gratuit) prend la forme d'une boîte mail où vous pouvez interagir avec vos collègues.



Votre mission ? Veiller au bien-être de vos collaborateurs et collaboratrices. La mission paraît aisée à première vue, mais très vite, vous recevez plusieurs plaintes d'employées qui dénoncent des agressions sexuelles ou du harcèlement de la part de leurs collègues masculins.

À vous de prendre les bonnes décisions pour protéger vos collaboratrices et recadrer ceux qui ont franchi la ligne rouge. Développé par le Massachusetts Institute of Technology, ce jeu vidéo permet, dans un contexte post #MeToo, de comprendre l'ampleur du harcèlement au travail et de réfléchir à comment trouver des solutions face à cette problématique.

Dans "Graycale", vous êtes dans la peau d'un responsable des ressources humaines qui doit lutter contre le harcèlement au travail. Crédit : Capture d'écran / Grayscale

2. "Hair Nah", pour qu'on laisse tranquilles les femmes noires et leurs cheveux

Toutes les femmes noires vous le diront. Elles en ont assez que tout le monde s''autorise à toucher leurs cheveux, sans leur demander leur avis. Alors pour exprimer son ras-le-bol, une artiste américaine a décidé de créer un mini-jeu, disponible gratuitement sur Internet.



"Quand je marche dans la rue, il m'arrive qu'une femme tende les mains vers ma tête. Quand je parle à un collègue, un autre que je viens de recontrer prend parfois mes cheveux dans sa main. En faisant la queue au supermarché, il est fréquent que la personne qui tient la caisse tende le bras pour caresser mes tresses. J'ai des frissons rien que d'y penser, c'est flippant", raconte la créatrice du jeu, Momo Pixel, au site On She Goes.



Dans un style old-school, Hair Nah met en scène une jeune femme qui doit chasser les mains baladeuses qui s'aventurent vers sa chevelure. Un jeu en ligne amusant et intelligent qui vous fera réfléchir sur le comportement des gens (et peut-être même du vôtre) !

Le jeu "Hair Nah" met en scène une jeune femme noire qui en a marre que l'on touche ses cheveux. Crédit : Capture d'écran / Hair Nah

3. "Reigns Her Magesty", contre le patriarcat

Dans Reigns Her Majesty, vous êtes une reine et devez gouverner votre royaume. Mais ce n'est pas facile de faire des choix qui plaisent à la fois au peuple, à l'Église et à l'armée tout en respectant votre budget. Vous allez vite vous en rendre compte... Surtout, il se trouve que vous êtes une femme dans une société patriarcale. Vous n'aurez d'autre choix que de vous imposer. Ce jeu est disponible sur Apple Store, Android et sur PC pour environ 3 euros.

Reigns: Her Majesty is available now on the App Store, Google Play, Steam and GOG! #LetThemSwipeCake https://t.co/hpLDybTEjt pic.twitter.com/5KDfYZGObO — Reigns: Her Majesty (@reignsgame) 8 décembre 2017

4. "Dykie Street", contre le sexisme dans l'espace public

Vous en avez assez des publicités sexistes dans la rue ? Des tags insultants ? Ce mini-jeu vidéo en ligne va vous plaire. Imaginé et développé par deux françaises, Dykie Street met en scène un personnage qui dénonce le sexisme ambiant, dans un univers old-school.



"On voulait créer un outil féministe facile à partager", raconte Alice, l'une des créatrices, à RTL Girls. L'objectif de ce jeu gratuit est de détourner les tags et les publicités. La créatrice explique que c'est une façon de se les réapproprier et de dénoncer le fait que la rue est un espace où sévissent de nombreuses inégalités.

Dans "Dykie Street", vous devez lutter contre les publicités sexistes et le harcèlement de rue. Crédit : Capture d'écran / Dykie Street

5. "South Park", contre le racisme

Dans le dernier jeu vidéo adaptée de la célèbre série animée américaine South Park, un détail lors de la création du personnage fait toute la différence. Dans South Park : l'Annale du Destin, plus vous choisissez une couleur de peau foncée, plus le jeu sera difficile.



"Ne t'inquiète pas, cela n'a pas d'influence sur les combats. Cela influe simplement sur tous les autres aspects de ta vie", explique-t-on au joueur ou à la joueuse au moment de personnaliser son personnage. Le jeu, disponible sur PS4, Xbox One et PC, veut faire réfléchir sur le racisme et sur ses conséquences au quotidien (30 euros environ).