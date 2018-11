Qu’@EPhilippePM @EmmanuelMacron @BGriveaux ne nous disent plus qu’ils veulent lutter contre les agressions des lesbiennes et tous les LGBT. C’est vous qui nous agressez. Et par cet énième report,ce gouvernement est responsable de l’horreur que nous allons subir pendant des mois. https://t.co/5lsf9e9N2p