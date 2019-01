publié le 31/01/2019 à 16:02

Vous ne connaissez probablement pas Le Mur invisible (Die Wand), roman de l'écrivaine autrichienne Marlen Haushofer, classique de la littérature publié en 1963 et tombé dans l'oubli.



Mais depuis deux semaines, la traduction française du Mur invisible (Actes Sud, collection Babel) est numéro 1 des ventes Amazon, Fnac ou encore Cultura. Les libraires s'étonnent de voir ce livre plébiscité par des centaines de personnes partout en France. Comment ce roman est-il revenu sur le devant de la scène ?

Il a fallu d'une critique postée par l'illustratrice et autrice Diglee sur son compte Instagram le 16 janvier dernier. "J’ai dû attendre un jour avant de faire ma chronique de ce livre, tellement il m’a secouée", écrit-elle dans ce message où elle raconte être tombée par hasard sur ce roman dont elle ne savait rien.

"La couverture m’a attirée (et le fait que ce soit une autrice) et j’ai lu une page au hasard. Les larmes me sont montées immédiatement. J’ai rapidement parcouru le dos, mais je savais déjà qu’en rentrant, j’allais le lire". Diglee mettra quatre jours pour engloutir ce roman et partager son enthousiasme à sa communauté composée de plus de 46.000 personnes sur Instagram.

Faire revivre une femme oubliée

"Ce livre est une fine réflexion sur l’humain, sur la guerre, sur la nature, sur la solitude, sur le silence, sur les animaux... et il est si dur à décrire !", s'emporte-t-elle encore avant de résumer l'histoire. "Une femme part en vacances à la forêt chez des amis. Mais un matin, un mur invisible s’est érigé dans la forêt, et tout ce qui est de l’autre côté du mur semble mort. Elle se retrouve donc seule, sans savoir ce qui s’est passé, accompagnée d’un chien qui n’est pas le sien. Commence la survie... et la liberté, aussi".



Habituée des critiques littéraires sur son compte Instagram, Diglee parle d'un roman qui "brise les code du genre" et termine sa critique en disant qu'elle n'oubliera jamais cette lecture. "Elle m’a meurtrie, elle m’a nourrie, elle m’a marquée au fer. (...) Bon sang, lisez ce livre !"



Diglee n'imaginait pas que son conseil allait être autant suivi. Depuis qu'elle a publié ce post sur Instagram, elle ne cesse de recevoir des messages d'autres lectrices ayant succombé à la lecture du Mur invisible. Elle en partage beaucoup en story sur Instagram et toutes témoignent de ce même enthousiasme. "C’est fou ce qui est en train de se passer !", écrit encore l'illustratrice dans un autre message, publié le 28 janvier.

"Nous avons toutes et tous participé à notre manière à faire revivre une femme oubliée. Et quel meilleur moyen d’être vivante que celui d’être lue par des centaines de personnes au même moment ?", ajoute encore l'illustratrice qui milite depuis plusieurs années pour réhabiliter le travail des femmes dans la littérature ainsi que dans la poésie.



Le retour sur le devant de la scène du roman de Marlen Haushofer montre à quel point la force du collectif peut influencer la reconnaissance des œuvres des femmes dans une société où leurs écrits et idées sont trop souvent effacées de l'histoire.



Sur Instagram ce mercredi 30 janvier, Diglee a partagé un message d'une abonnée expliquant qu'en Suisse, ses élèves auront le plaisir de lire le roman cet été. La transmission du savoir et de l'héritage de Marlen Haushofer ne fait que commencer.



Pour trouver Le Mur invisible de Marlen Haushofer dans une librairie près de chez vous, rendez-vous sur le site Place des Libraires.