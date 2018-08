Un club de lecture féministe ou comment rééquilibrer sa culture littéraire

publié le 01/08/2018 à 08:21

Dans Sexe et mensonges, Leïla Slimani décrit le pouvoir émancipateur de la lecture. D'abord à travers son expérience personnelle puis, ensuite, grâce à celle des femmes qu'elle a rencontré pour l'écriture de ce livre.



L'une d'elle raconte par exemple qu'elle s'est éduquée sexuellement grâce aux ouvrages qu'elle empruntait à la bibliothèque sous le nez de son père. Une autre témoin confie à Leïla Slimani devoir son ouverture d'esprit à ses lectures tardives.

Mais attention, il n'y a pas qu'au Maroc où les femmes découvrent parfois sur le tard des classiques de la littérature féministe. De Simone de Beauvoir à Virginie Despentes, en passant par Rupi Kaur ou Ovidie, ces ouvrages méritent d'être passés de mains en mains tant la littérature française reste dans l’inconscient collectif une "affaire d'hommes". Un fait qu'a par exemple dénoncé l'illustratrice Diglee en 2015 sur son blog en constatant que de la classe de 6ème à la Terminale, elle avait étudié les œuvres de quatre femmes seulement.

Pour palier à ce grand vide culturel, "rééquilibrer la balance", l'illustratrice a alors décidé, depuis, de ne lire que des ouvrages écrits par des femmes et partage désormais toutes ses découvertes sur son compte Instagram.

Prendre conscience de ce manque de savoir est une chose, le partager en est une autre. Des personnalités l'ont très bien compris comme les actrices Emma Watson et Emma Roberts qui ont toutes les deux lancé leur propre club de lecture féministe. Cette tendance, aujourd’hui en plein essor, libère la parle des femmes comme le raconte Cheek Magazine dans une enquête.



Pour rejoindre l'un de ces groupes déjà constitués, rien de plus simple : vous pouvez vous inscrire sur le site GoodRead pour rejoindre la très large communauté de lecteurs et lectrices du groupe d'Emma Watson, vous rendre sur le site d'Emma Roberts dédié à cette belle activité qu'est la lecture, vous inscrire à la newsletter de Cheek Magazine (qui vous informera des prochaines réunions de son club) ou vous abonner au groupe du Huffington Post français sur Facebook. Bref, le choix est vaste, vous y trouverez votre bonheur !

Pourquoi ne pas créer vous-même votre propre club de lecture féministe ? Votre bibliothèque déborde mais vous avez déjà tout lu ? Vous adorez plusieurs livres que vous avez envie de partager ? Vous êtes à la recherche de nouvelles lectures ? Mettez en commun vos ouvrages avec une poignée d'ami(e)s et faites circuler le savoir !



