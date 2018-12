publié le 28/12/2018 à 16:00

"Nous appelons à prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser une accession satisfaisante des femmes aux postes hospitalo-universitaires". Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde ce vendredi 28 décembre, un collectif composé de "professeurs des universités-praticien hospitalier", principalement des femmes issues de Paris, Grenoble ou Bondy, tirent la sonnette d'alarme sur le manque de parité dans les instances de gouvernances des hôpitaux mais aussi dans les facultés de médecines et les conseils d'administration des sociétés savantes médicales.



Avec moins de 30% de femmes nommées professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) ces deux dernières années et moins de 40% parmi les maîtres de conférences (MCU-PH), "les chiffres parlent d'eux-mêmes", constate les 127 signataires de cette tribune, dont une trentaine d'hommes.

Autre exemple édifiant : dans "le plus grand CHU de France", l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, "les douze présidents des commissions" représentant les médecins de chaque hôpital "sont tous des hommes".

Des femmes invisibilisées

Le texte pointe une inertie qui résiste à la féminisation massive par ailleurs de la profession. Des études récentes ont ainsi montré que "les hommes sont plus fréquemment cités en premier" parmi les auteurs de publications de recherche clinique et que "les femmes sont moins fréquemment invitées à faire des conférences" dans les séminaires scientifiques.



Pour réduire l'écart persistant, les signataires demandent "qu'un état des lieux soit mené et rendu public sur la place des femmes dans les carrières hospitalo-universitaires en France et les postes de direction".



Ces médecins souhaitent également "qu'une réflexion et des actions soient menées pour accompagner les femmes à être candidates aux nominations" comme PU-PH et MCU-PH.