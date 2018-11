publié le 05/11/2018 à 13:05

C'est une "aberration". Julie (ce prénom a été modifié), 23 ans, accuse plusieurs pompiers de l'avoir violée quand elle avait entre 13 et 15 ans. Le parquet de Versailles a demandé que cette affaire soit requalifiée en atteinte sexuelle, a-t-on appris à la fin du mois d'octobre. En cause ? "Le défaut de consentement […] apparaît insuffisamment caractérisé". Cette annonce a suscité de nombreuses réactions, notamment de la part d'associations de défense des enfants victimes de violences sexuelles.



En apprenant cette nouvelle, la plaignante parle de "honte" et de "mépris", et se confie pour la première fois à la presse, dans les colonnes du Parisien. Julie affirme que "non, à 13 ou 14 ans, on ne peut pas donner son consentement pour des rapports sexuels avec plusieurs personnes qui passent à la suite !", rapporte le quotidien.

L'accusatrice raconte ensuite son calvaire. Comment elle a noué une "amitié" avec un pompier, âgé de 20 ans, après une intervention. Il la violera sur son lit, dit-elle ensuite. "Un jour, alors que ma mère s’était absentée, il m’a posée sur le lit, s’est assis à califourchon sur moi et m’a violée. À partir de là, ma vie a basculé pour devenir un enfer…", raconte-t-elle au Parisien.

D'autres viols, en réunion, se succéderont. "Ils connaissaient parfaitement mon âge et les traitements que je prenais. Non, je n’étais pas consentante !", martèle encore une fois Julie qui, à l'époque, était sous traitement. "J’étais un légume… Mon esprit se déconnectait, j’attendais juste qu’ils terminent", raconte-t-elle au quotidien. Dans la version des pompiers, ces derniers racontent une "fille facile" et demandeuse.



Dans cette affaire, c'est le juge d'instruction qui décidera si les deux hommes inculpés en premier lieu pour viol seront finalement jugés devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. En cas de condamnation pour atteinte sexuelle, ils risques jusqu’à 7 ans de prison contre 20 pour viol aggravé.