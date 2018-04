publié le 17/04/2018 à 08:42

Le label "Grande cause nationale" 2018 a été attribué lundi 16 avril à la Fédération nationale solidarité femmes (FNSV), qui regroupe les associations luttant contre les violences faites aux femmes, a annoncé Matignon.



Ce label permet notamment des diffusions "gracieuses" de spots sur les radios et télévisions publiques. Pour Ynaée Benaben, fondatrice de l'association En avant toute(s), cette distinction est "une sensibilisation du grand public qui affirme l'importance de la question et (...) qui met l'accent sur le fait que ce soit encore un enjeu de société aujourd'hui".

À noter qu'il avait déjà récompensé la lutte contre les violences faites aux femmes en 2010. "Depuis 2010, et principalement depuis l'année dernière, avec les mouvements Me Too et Balance ton porc en France, il y a eu une prise de conscience gigantesque de cette réalité et une parole beaucoup plus grande des femmes victimes de violence", souligne la militante.

Des violences qui persistent

Bien que les profils de ces femmes soient variés, Ynaée Benaben note que les femmes de moins de 25 ans sont particulièrement victimes de violences domestiques. "En avant toute(s) est une association qui prend en charge les jeunes parce qu'il y a (...) une femme sur 7 qui vit des violences au sein de son couple chez les moins de 25 ans".



Selon la fondatrice de l'association, cette sensibilisation permet de libérer la parole sur le sujet et de faire prendre conscience que "certains actes sont interdits, intolérables et que les femmes ont le dire non et de chercher de l'aide".



Bien que les dépôts de plainte soient en augmentation, Ynaée Benaben souligne que de nombreuses femmes "sont en recherche d'autres soutiens qui peuvent être pratiques (...), psychologiques et n'ont pas encore confiance dans l'institution légale pour choisir de porter plainte".