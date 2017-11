publié le 24/11/2017 à 06:30

Les violences faites aux femmes font l'actualité depuis plusieurs semaines. Qu'ils s'agissent de harcèlement sexuel à Hollywood, d'agressions dans les hôpitaux publics français ou d'une prise de parole des femmes sur les réseaux sociaux, difficile aujourd'hui d'ignorer dans quelles conditions et quelles violences les femmes vivent au jour le jour et à des degrés différents.



Après le constat, place à l'action et aux recherches de solutions. Make.org, un organisme indépendant spécialisé dans la mobilisation citoyenne, lance samedi 25 novembre, lors de la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, sa "Grande Cause" dédiée aux violences faites aux femmes.

L'objectif de cette opération dont RTL Girls est partenaire ? Recueillir durant près de quatre mois les propositions de solutions de citoyens et citoyennes de France mais aussi de quatre autres pays européens (Belgique, Suisse, Italie et Royaume-Uni) pour mettre fin à ces violences quel que soit leur forme.

Engager des milliers de citoyens et citoyennes

"Cette Grande Cause arrive à point nommé", confie à Girls Estelle Colas, directrice Grandes Causes de Make.org. "Cela nous a paru une évidence il y a plusieurs mois déjà, bien avant l’affaire Weinstein. On avait la conviction que devant l’ampleur du fléau, il y avait urgence à mobiliser toutes les forces de la société civile", ajoute la directrice pour qui l'engouement autour des hashtags comme #MeToo et #BalanceTonPorc peut "retomber très vite". Ainsi, selon elle, "Il est temps de réconcilier les femmes et les hommes dans une même dynamique : agir, faire, parler, trouver des solutions".



Si les "pouvoirs publics, associations et collectifs très engagés, œuvrent dans la lutte contre les violences faites aux femmes", rappelle Estelle Colas, Make.org entend permettre à l'ensemble de ces solutions de "changer d'échelle" grâce à "l'engagement de milliers de citoyens" et citoyennes recrutés via la plateforme.



Dans le cas des violences faites aux femmes, Estelle Colas assure que faire appel aux internautes est "la seule solution pertinente en réalité pour s'attaquer à un problème aussi répandu et aussi intime et tabou" puisqu'il "touche absolument tout le monde, sans distinction d’âge ou de différences sociales".

10 solutions sélectionnées

Très concrètement, après avoir consulté l'ensemble des solutions proposées par le société civile, Make.org en sélectionnera 10 qui seront révélées en mars prochain. Ces dernières seront alors portées par les différents partenaires de l'opération, dont la Fondation Kering, pour une mise en œuvre sur trois ans.



"Les défis concrets concernant à proprement parler les violences nous seront dictés par les citoyens eux-mêmes, on ne peut présager de leurs propositions et votes", précise Estelle Colas pour qui le plus important dans cette Grande Cause est de mobiliser "tous les acteurs et actrices de la société". À vous de jouer !



Pour vous engager, voter et proposer vos solutions dès maintenant, rendez-vous sur le site #StopVFF.