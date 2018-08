et AFP

publié le 02/08/2018 à 12:09

Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes, accuse le député Ugo Bernalicis de sexisme. Pendant le discours de Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique, le député de la France insoumise a mimé des gestes de baisers.



Sur Twitter, Marlène Schiappa a dénoncé le comportement du député de la France insoumise en qualifiant ses gestes de "très agressifs", et en assénant : "Voici ce que doivent subir les femmes politiques quand elles s'expriment...".

De son côté, Ugo Bernalicis assume les gestes reprochés mais nie toute connotation sexiste. Il s'est défendu, également sur Twitter, en indiquant que Marlène Schiappa ne faisait qu'"instrumentaliser" ses gestes, ce qui est "pitoyable". Il s'explique : "Je mimais les bisous et les câlins que votre gouvernement fait à la finance". En réponse à un tweet d'une partisane LREM, il ajoute ensuite qu'il aurait agi de la même façon s'il s'agissait d'un homme, "et encore plus si ça avait été Hulot".

Les gestes du député et l'affrontement qui s'en est suivi ont eu lieu le jour même de l'adoption du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, porté par Marlène Schiappa.

