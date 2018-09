Charge mentale : un jeu-vidéo pour se mettre dans la peau d'une femme au foyer

"Behind Every Great One", un jeu-vidéo pour expérimenter le surmenage domestique des femmes au foyer

publié le 06/09/2018 à 13:55

"Derrière chaque grand homme, se cache une femme". Cette expression vous la connaissez bien et c'est à elle que fait référence le nom de Behind Every Great One, un mini jeu-vidéo réalisé par le studio espagnol Deconstructeam et disponible en téléchargement gratuit sur Internet.



L'objectif de ce dernier : démontrer l’absurdité d'une telle phrase qui tente de rendre (maladroitement) gloire aux femmes qui opèrent, en silence et dans l'ombre, derrière les grands hommes de ce monde. Une manière de leur dire qu'elles sont à leur place dans le foyer et que leur rôle, dans le couple, est de s'effacer au profit de la carrière de leur époux.

Dans Behind Every Great One, jeu-vidéo repéré par 20 minutes, vous incarnez Victorine, femme au foyer et épouse de Gabriel, un artiste peintre. Cette dernière "n'a aucune passion" et passe donc ses journées à satisfaire les besoins et envies de son artiste de mari, peut-on lire sur le site. Pour toute récompense : Victorine reçoit les critiques et les ordres de Gabriel, jamais content du travail qu'elle a accompli, rapporte 20 minutes.

Un jeu triste et émouvant

Petit à petit, cette "femme au foyer désespérée" sombre alors dans le surmenage domestique, autrement appelé "charge mentale" et permet alors aux joueurs et aux joueuses d'expérimenter, à leur manière, ce stress que connaissent 8 femmes sur 10 en France, selon un sondage Ipsos pour O2 Care Services. En témoignent les nombreux commentaires postés sur la page du jeu-vidéo.



"Je pense que c'est un jeu brillant. J'ai légitimement ressenti les pressions d'être une femme au foyer", "Un jeu intelligent et sensible", "J'ai adoré le style artistique, l'atmosphère, l'ambiance, tellement déprimant", "Ce jeu m'a fait pleurer", "un jeu triste et qui rend en colère".