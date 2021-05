Finistère : comment sont nées les Gavottes, célèbres crêpes de la région ?

publié le 18/05/2021 à 11:28

On entend parler de Quimper lorsque l’Odet sort de son lit mais cela ne reflète en rien la beauté de cette cité bretonne. La balade dans la vieille ville permet de découvrir des maisons à colombages pleines de charmes qui habillent les ruelles médiévales débouchant sur des placettes choucardes. Les anciens remparts encerclent encore une partie de la ville et des passerelles jouent à saute-mouton sur l’Odet.

Quimper abrite aussi une cathédrale Saint-Corentin qui est l’une des 3 plus anciennes cathédrales gothiques de Bretagne. Commencée en 1239, elle fut achevée sous Napoléon 3. Le musée des beaux-arts vaut aussi le coup d’œil. C’est impossible d’énumérer toutes les richesses du lieu.

À la fin du 19ème, de nombreux écrits attestent de la notoriété du cidre élaboré en Cornouaille, où se développent de nombreux petits vergers, notamment autour de Fouesnant. Ce savoir-faire a été reconnu par une AOP. Désormais autour de Quimper, le cidre produit sur le territoire de 38 communes est le seul à avoir obtenu cette appellation en Bretagne : Cidre AOP de Cornouailles.

Les gavottes, ces crêpes ultra fines et coustillantes

Ce cidre est élaboré selon un cahier des charges qui garantit aussi bien la provenance des pommes (100 % pur jus) que la technique naturelle d’élaboration (dont la prise de mousse en bouteille). Ses tanins uniques lui confèrent une structure charpentée, une fin de bouche fruitée ou légèrement épicée.

Un autre emblème de la Bretagne vient de Pont-Aven. Ce sont les galettes mais aussi les gavottes. Ces crêpes ultra fines, toutes croustillantes, qui permettent d’ouvrir la boite à souvenirs. Et tout vient d’une boulette !

Marie-Catherine Cornic a laissé trop cuire une de ses crêpes sur le bilig, la plaque ronde sur laquelle on réalise galettes et crêpes. Mais au lieu de la jeter, elle a décidé de la plier en huit. Elle s'est alors retrouvée avec une crêpe, toute en longueur et toute craquante. On est en 1896. La gavotte vient de naître.