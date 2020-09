publié le 05/09/2020 à 11:30

Chaque samedi, de 10h00 à 11h30 sur RTL, Karine Le Marchand et l’imprévisible Laurent Baffie vous donnent rendez-vous pour un talk-show impertinent autour d’invités qui font l’actualité.

Entre confidences, bienveillance, répartie et humour grinçant, Karine Le Marchand et Laurent Baffie retraceront les moments forts de la vie de leurs invités dans une atmosphère détendue, mêlant interviews, surprises et jeux avec les auditeurs.



Pour inaugurer l'émission "On ne répond plus de rien", seront présents en studio Michèle Bernier, qui cartonne sur France 2 dans la série "La stagiaire", et Henri Leconte, commentateur des Internationaux de Roland Garros. Tous les deux répondront aux questions de ce duo de choc qui fait sa rentrée sur RTL samedi 5 septembre.



Et si vous souhaitez vous mesurer aux quiz de Laurent Baffie, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre répondeur au 32.10 (50 cts/mn)