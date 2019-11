publié le 09/11/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart ont reçu Laurent Baffie dans On Refait La Télé ! Ce samedi, il est notamment revenu sur son métier d'humoriste à la télé. Pour lui, les choses sont claires : "Je suis le prochain sur la liste des humoristes qui vont se faire virer de la télé" ! Pour autant, pas question pour lui de changer sa façon d'être.

Le célèbre "sniper" qui a longtemps sévi dans les shows de Thierry Ardisson évoque également son ami Jean-Marie Bigard. En février dernier, ce dernier avait raconté une blague sur le viol dans Touche pas à mon poste. La séquence avait choqué les réseaux sociaux, engendrant de nombreux signalements au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.

Aujourd'hui, Laurent Baffie estime que l'ambiance sur les plateaux de télé a changé, les libertés ne sont plus les mêmes. C'est la raison pour laquelle il préfère retourner sur scène.

Nous vous proposons de découvrir cette séquence en vidéo ci-dessus...

Le Dico 2 Laurent Baffie

En 2012, Laurent Baffie publiait son premier dictionnaire chez Kero. Un ouvrage composé de définitions, de citations et d'explications toutes drôles et irrévérencieuses, à lire, à piocher et à relire pour le plaisir. Immense succès pour l'humoriste et chroniqueur télé avec plus de 500.000 exemplaires vendus.

"Le dico 2 Laurent Baffie", disponible aux éditions Kero depuis le 16 octobre 2019

7 ans après, le "sniper" le plus célèbre du petit écran est enfin de retour en librairie avec la suite : Le Dico 2 ! Il y propose plus de 700 nouvelles définitions personnelles, des jeux de mots et des réflexions à son image, mais toujours poétiques et drôles. Vous y trouverez par exemple :



- Boussole: Conseillère d’orientation.

- Papillon : Chenille qui redémarre.

- Confessionnal : Cabane de pécheur.

- Paralytique : Pourrisseur de ola.

- Hospice : Bac à légume.

- Satyre : Faune qui déflore.

- Jardin public : Parc à t’aime.

- Slip : Premier témoin de l’accident.

- Marat : Premier de Corday

- Testament : Papier qui déchire.

- Morue: Poisson des criées.

- Tu: Console de je.

Le seul-en-scène de Laurent Baffie

L'ancien acolyte de Thierry Ardisson est également de retour sur scène. Il a adapté son livre 500 questions que personnes ne se pose (Kero) publié en 2014 pour son one-man-show. Des interrogations non pas existentielles mais plutôt celles qui ne traversent qu'un seul esprit un peu barré, pour notre plus grand plaisir : celui de Laurent Baffie évidemment !

Laurent Baffie est actuellement en tournée avec son one-man-show

Vous pourrez notamment aller l'applaudir le 22 novembre prochain à Arlon en Belgique, mais aussi à Vierzon le 30 novembre, à Tours le 14 décembre ou encore à Clermond-Ferrand le 20 décembre.