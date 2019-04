La FridgeBox garde vos courses au frais en attendant votre retour

publié le 07/04/2019 à 08:30

C'est une première mondiale et française : la FridgeBox est un réfrigérateur qu'on installe devant chez soi et dans lequel on nous livre directement nos courses. Ce mini-réfrigérateur existe en 2 versions (50 et 100 litres). On l'installe dehors et le livreur y dépose les courses faites en ligne. Le propriétaire n'a plus qu'à les récupérer quand il rentre chez lui.



La FridgeBox est alimentée via un panneau solaire. Elle ne fabrique pas du froid toute la journée. Elle se met en marche 1 heure avant le début du créneau de livraison (ou plus tôt selon la température extérieure) pour atteindre une température à l'intérieur du réfrigérateur de 4°. Elle elle s'arrête dès que l’utilisateur a récupéré sa commande. L'autonomie est de plus de 9 heures, même en hiver et elle intègre en plus une batterie.

La commande se passe sur le site foodconect.com qui rassemble plusieurs commerçants locaix, autours du domicile de l'acheteur. Une fois le créneau de livraison choisi, le livreur à l'heure dite arrive à l'adresse indiquée, scanne le QR code de la FridgeBox et obtient un code de déverrouillage qu'il tape sur un digicode. La porte du frigo s'ouvre, il y dépose les courses et referme la porte. L'acheteur est prévenu quand la livraison est faite via une application et quannd il rentre chez lui, il trouve ses produits au frais.

La FridgeBox est destinée principalement aux personnes qui n'ont pas le temps ou n'ont pas envie de faire les courses et qui préfèrent se faire livrer. Evidemment ce sont d'abord les propriétaires de maisons individuelles qui sont visés mais avec l'accord de la copropriété, les occupants d'un appartement pourront installer une FridgeBox devant l'immeuble, si la configuration s'y prête.



Bien sûr, la FridgeBox est connectée, monitorée et si quelqu'un essaye de l'ouvrir de force, le propriétaire et l'entreprise sont alertés immédiatement. Il y a aussi une alerte si quelqu'un essaye de partir avec la FridgeBox, qui est en plus géolocalisée et équipée d'une caméra.



La FridgeBox est en précommande à partir du 15 avril sur foodconect.com pour une livraison en juillet 2020. Elle ne s'achète pas mais se loue à partir de 31 euros par mois, ce qui fait que l'entreprise la changera dès qu'une nouvelle version plus performante sera disponible.