publié le 03/03/2019 à 08:30

La 5G est la cinquième génération de téléphonie mobile. La première génération, en France fut Radiocom 2000, ces gros téléphones installés dans les voitures. La 2G, ce fût à la fin des années 90, les premiers mobiles, principalement pour des communications voix et les SMS. Puis est arrivée la 3G, les débuts de l'Internet mobile, suivie de la 4G, plus performante, et, donc, arrive maintenant la 5G.



Le saut technologique entre la 4 et la 5G est énorme et d'ailleurs la 5G est plus destinée aux professionnels, aux industriels. Certes pour nous, simples utilisateurs, elle nous permettra de télécharger une vidéo un peu plus rapidement mais des domaines comme ala e-santé, les véhicules autonomes en seront les principaux bénéficiaires.

La vraie révolution qu'apporte la 5G, c'est l'instantanéité. Il n'y a plus ce qu'on appelle de latence. La latence, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où vous commandez une action depuis votre téléphone ou votre ordinateur et le moment où cette action se réalise à distance.

En 4G ça prend quelques dixièmes de secondes, avec la 5G ce sera de l'ordre du millième de seconde. C'est immédiat et on peut ainsi imaginer des opérations chirurgicales à distance. Un médecin pourra commander un robot chirurgien à des milliers de kilomètres du malade. L'intérêt est aussi pour les véhicules autonomes qui doivent recevoir des informations en temps réel.

Pour la 5G, il faudra encore patienter

La 5G sera aussi très utile dans les zones blanches, là où l'Internet très haut-débit via l'ADSL ou la fibre n'est pas disponible. Il faudra évidemment que le secteur soit couvert par un réseau mobile 5G. Et tout comme il existe déjà des box 4G, il y aura bien sûr des Box 5G.



La 5G n'est pas près d'arriver chez nous. Déjà les fréquences n'ont pas été attribuées aux opérateurs. Ça devrait être fait à l'automne. Il faudra ensuite construire le réseau. Les premières offres commerciales pourraient arriver fin 2020 mais ce n'est pas avant 2025 qu'on pourra vraiment l'utiliser sur une partie conséquente du territoire.



Pour profiter de la 5G, il faudra bien sûr un smartphone compatible et l'abonnement qui va avec. Déjà quelques modèles de téléphones 5G arrivent sur le marché. Inutile cependant d'en acheter un maintenant !