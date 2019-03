The Box transporte vos paquets et protège la planète

publié le 31/03/2019 à 08:30

The Box, un nouvel emballage totalement connecté, va peut-être révolutionner le e-commerce et les ventes entre particuliers. Inventé par la start-up française Livingpackets, il vise à remplacer les boîtes en carton, comme celles qu'on achète à la Poste. On peut le réutiliser 1.000 fois, ensuite il faut le recharger. Son utilisation réduit d'autant la quantité de carton et de papier bulles nécessaires à l'envoi de paquets.



Cette boîte est faite dans une sorte de mousse plastique très légère. À l'intérieur, un système d'élastiques permet de fixer les produits pour éviter qu'ils bougent pendant le trajet. Ça remplace le papier bulles qui sert à caler les affaires.

The Box est également bardée de capteurs : capteurs de choc, d'humidité, de température avec des alertes si quelque chose d'inattendu se produit, également s'il y a l'ouverture inopinée du paquet avant la livraison. Dans une prochaine version, il y aura même un système de prise de photo pour savoir qui a ouvert la boîte et quand. Evidemment un système de géolocalisation permet à tout moment de contrôler où se trouve le paquet.

Pour expédier un colis, il faut utiliser une application. On y écrit l'adresse du destinataire qui va automatiquement apparaître sur le petit écran de The Box. Une fois affranchit (aux même tarif que n'importe quel colis), il suffit de déposer le paquet à la poste ou chez tout autre transporteur. Le destinataire accuse réception du colis via l'application.

L'écran de The Box où s'affiche l'adresse du destinataire Crédit : Livingpackets

Une fois la livraison faite, soit le destinataire garde la boîte pour s'en servir à son tour, soit il appuie sur un petit bouton situé à côté de l'écran et renvoie automatiquement la boîte à l'expéditeur. Il aura aussi la possibilité de la déposer dans une boutique partenaire.



C'est le e-commerce qui devrait être le premier utilisateur de The Box. On peut imaginer qu'au moment de choisir le mode de livraison, l'acheteur pourra opter pour The Box. Le commerce entre particuliers pourrait aussi bénéficier de cette innovation. On pourrait imaginer que vendeurs et acheteurs se disent volontaires pour l'utilisation de ce produit.



Pour l'instant, The Box est en phase de test. L'opérateur Orange l'a utilisée pour envoyer ces box Internet à recycler depuis son siège parisien vers un de ses prestataires. Une deuxième phase avec une enseigne du e-commerce devrait bientôt commencer. La production en masse des boîtes devrait débuter à l'automne. Hors électronique, The Box est fabriquée en France.