Dring et E-vone, des objets connectés pour la sécurité des seniors

publié le 24/02/2019 à 08:36

La smartcanne Dring est une canne connectée qui permet d'alerter l'entourage si la personne qui l'utilise tombe. Jusqu'à 5 proches peuvent être enregistrés et en cas de chute, une boîte vocale va les appeler en cascade. Si le premier ne répond pas, le deuxième sera appelé et ainsi de suite. L'aidant qui répond reçoit alors par SMS la localisation exacte de la personne à secourir.



Bien sûr, une canne peut tomber toute seule, ça n'implique pas que son utilisateur a été victime d'une chute. C'est pour cette raison que pendant les 3 premières semaines d'utilisation, un algorithme - une intelligence artificielle - va apprendre "la vie quotidienne de la canne".... quand on la pose, quand elle glisse, chute... etc. A la fin de ce délai, le dispositif sera capable de reconnaître une vraie chute de personne et d'alerter.

La canne est également équipée d'un bouton sur lequel le senior peut appuyer s'il se sent mal ou en insécurité, s'il a besoin d'aide en dehors de toute chute.

La smartcanne est disponible dans les magasins du réseau Fayet, un fabricant de cannes très connu ainsi que sur dring.io. Elle coûte 129 euros auxquels il faut ajouter un abonnement au service de 29 euros par mois.

> E-vone : Les chaussures connectées avec détection de chutes

Les chaussures connectées E-vone alertent elles aussi la famille en cas de chute, sauf si la personne se relève rapidement. Les proches reçoivent un SMS avec la localisation précise de la chute. Pour rassurer la personne qui est au sol, la chaussure va se mettre à vibrer dès qu'un des proches aura accusé réception de l'alerte.



Ces chaussures seront disponibles dans les semaines qui viennent. Il y aura plusieurs modèles au choix.



Ces objets connectés sont conçus pour rassurer les seniors et les inciter à sortir en toute sécurité. Souvent, les personnes qui sont tombées une fois ont peur de quitter leur domicile sans être accompagnées. Celles qui vivent seules chez elles craignent aussi de tomber avec l'angoisse de rester par terre longtemps, tant que leurs proches ne se sont pas rendus compte de leur chute.



Certes, ni la canne, ni les chaussures n'empêcheront la chute mais elles peuvent rassurer les personnes qui les utilisent.