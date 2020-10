Louane : "Je veux m’engager pour les femmes victimes de violences conjugales"

publié le 31/10/2020 à 16:46

La chanteuse Louane, 23 ans, vient de sortir son 3e album, Joie de Vivre. Des chansons dans lesquelles elle s’ouvre à son public, notamment sur son parcours fulgurant, sur ses parents qui ne sont plus là (Louane a perdu son père et sa mère en 2013 et 2014) ou encore sur sa fille âgée aujourd’hui de 7 mois.

Dans le titre qui a donné le ton à l’album Donne-moi ton cœur, elle évoque avec nostalgie la petite fille qu’elle était et la fierté également de ce qu’elle a accompli jusqu’ici : "J’ai raté des choses de l’adolescence mais ce parcours m’a apporté beaucoup", confie-t-elle. Dans le titre A l’autre, Louane explique qu’elle souhaite transmettre à sa fille la force de sa mère : "Toute sa vie elle a été forte, tous les gens qui ont rencontré ma mère le disent d’elle".

Dans cet album, on découvre aussi une Louane engagée avec la chanson 3919. Louane est touchée par les femmes victimes de violences conjugales et souhaite aider le 3919 dans son travail d’accompagnement.

Alors que le deuxième confinement commence en France elles font partie des victimes collatérales de la pandémie. Pour prendre un peu de hauteur sur cette actualité lourde, le sociologue Jean Viard nous a livré au cours de cette émission son analyse sur la crise sanitaire que nous traversons.

"La question c’est de se dire : qu’est-ce qu’on est en train d’apprendre qui pourra nous servir après ? Il faut s’accrocher à la fierté de la coopération planétaire", conseille Jean Viard. Face au terrorisme, le sociologue estime que le gouvernement devrait être « transparent ». Les politiques doivent envoyer un message de "rassemblement".

Louane invitée du Journal Inattendu le 31 octobre 2020 Crédit : RTL

A la fin de l’émission, l’invité du Journal Inattendu à l’occasion de faire passer un message à quelqu’un, Louane a choisi de s’adresser directement au virus du Covid-19 : "J’aimerais qu’on se souvienne juste de toi pour avoir replacé l’essentiel au centre de nos vies. Tant que tu es encore là, je nous souhaite à tous du courage".