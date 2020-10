publié le 10/10/2020 à 15:15

C’est l’une des plus grandes virtuoses du piano. Elle a le glamour d’une actrice de cinéma, une énergie presque animale sur scène et bien sûr un talent fou. Khatia Buniatishvili vient de sortir son 7e album, Labyrinth. Elle dit de cet album qu’il est le plus personnel de tous. Elle a choisi d’interpréter une grande variété de compositeurs comme Vivaldi, Bach, Gainsbourg, Chopin… La pianiste souhaitait mélanger différents styles, et différentes époques. Chaque morceau lui rappelle une émotion ou un souvenir de sa vie.

En 2017, elle a obtenu la nationalité française. Pourquoi la France ? Car c’est un mélange de culture, de droits de l’homme, de liberté et d’égalité en même temps.

À la fin de l’émission, Khatia Buniatishvili a été très touchée d’avoir en ligne Christian Louboutin, dont elle admire le travail. C’est la première fois qu’ils se parlaient. Tous les deux ont fait de l’anticonformisme leur force. Le message essentiel de cette heure passée avec une femme dont la générosité est débordante et communicative.

Khatia Buniatishvili dans le studio de RTL, le 10 octobre 2020. Crédit : Pascal Choizit / RTL