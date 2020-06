Jean-Marie Périer : "Sur internet, le pseudo, en fait, c’est l’ancien corbeau !"

publié le 13/06/2020 à 16:30

Le photographe des yéyés et des stars des années 60 et 70, l’auteur de la photo du siècle pour le magazine Salut les copains publie chaque matin sur son compte Instagram l’un de ses clichés. Il le commente comme un journal de souvenirs pour ses 50.000 abonnés qui peuvent réagir et entamer un dialogue avec lui.

Évoquant la révolution internet, il a cependant regretté la violence qui peut y régner. "Sur le net, le problème c’est l’anonymat. Le pseudo, c’est l’ancien corbeau !".



Dutronc père et fils, Françoise Hardy, Eddy Mitchell, Johnny, les Beatles, les Rolling Stones, Eric Clapton … C’est l’album de sa vie et de sa jeunesse que l’on a feuilleté avec son invité l’académicien Marc Lambron, un autre enfant du rock.

Souvenirs et anecdotes ont donc parsemé cette émission qui s’est conclue avec le coup de fil clin d’œil de Louis Bertignac. Occasion d’évoquer le dernier film de Jean-Marie Périer en tant que réalisateur sur la tournée du groupe Téléphone en 1979