publié le 03/10/2020 à 15:35

À l’affiche du nouveau film de Nicolas Vanier, Poly, Julie Gayet tient un rôle de femme forte qui lui va bien et remercie le réalisateur de parler du féminisme dans ses films de manière subtile. Actrice au cinéma et au théâtre, productrice, femme engagée, maman de deux garçons, avec du caractère et pleine d’humour, c’était une Julie Gayet généreuse qui a pris aujourd’hui les commandes du Journal Inattendu.

Elle a livré son regard sur l’actualité, notamment sur l’épidémie qui continue de sévir en France. Son père est chirurgien, son frère, radiologue, elle partage avec eux les difficultés auxquelles font face les hôpitaux français en ce moment : "C’est sérieux, il faut prendre ça sérieusement. (…) Il est nécessaire avec ce que l’on a vécu au mois de mars de donner les moyens » aux soignants de faire face à la crise sanitaire qui perdure".

Au cinéma, on retrouve Julie Gayet à l’affiche de Poly, le dernier film de Nicolas Vanier avec François Cluzet et Patrick Timsit. Ce que Julie Gayet aime chez le réalisateur c’est qu’il réussit dans ses films à parler du "féminisme et il le fait de manière subtile". Julie Gayet avait choisi d’inviter l’actrice Judith Henry avec laquelle elle est au théâtre en ce moment. Elles interprètent ensemble les fameux entretiens d’Annick Cojean "Je ne serai pas arrivée là si…" avec des femmes de caractère, Christiane Taubira, Virginie Despentes, Amélie Nothomb, ou encore Gisèle Hamili, la figure du féminisme par définition selon Julie Gayet.



Elle est très engagée pour la cause des femmes, violences conjugales, endométriose, égalité salariale dans le cinéma, tout autant de combats qu’elle mène le regard tourné vers Salma Hayek, une inspiration pour elle, une actrice et productrice qui met en lumière "des femmes trop souvent restées dans l’ombre".