Pays-Bas : le Premier ministre libéral Mark Rutte remporte les législatives

et AFP

publié le 18/03/2021 à 01:46

Après trois jours d'élections législatives dominées par la pandémie de Covid-19, Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais sortant s'est félicité d'un "vote de confiance massif" mercredi 17 mars. Selon les sondages à la sortie des urnes, son parti libéral est sorti vainqueur. Le Premier ministre a déclaré "je note que le résultat de cette élection est que les électeurs des Pays-Bas ont donné à mon parti un vote de confiance massif".

Le parti libéral du Premier ministre néerlandais est arrivé en tête des élections. Selon les sondages, cela devrait lui permettre de diriger sa quatrième coalition gouvernementale. Mark Rutte est au pouvoir depuis 10 ans et a confié avoir "de l'énergie pour encore 10 ans".

Formation d'un nouveau gouvernement de coalition

Malgré des critiques contre sa politique néolibérale qui a creusé les inégalités, la gestion de la crise du Covid a permis à Mark Rutte d'obtenir un résultat inespéré, qui lui donne un mandat très clair pour procéder à la formation d'un nouveau gouvernement de coalition. Selon le Premier ministre, il est probable que les négociations pour former un nouveau gouvernement de coalition se feront avec le D66 et le CDA (chrétiens-démocrates) du ministre des Finances Wopke Hoekstra qui a 14 sièges.

Pourtant, Mark Rutte avait été contraint de démissionner en janvier suite à un scandale administratif lié à des allocations familiales. Son gouvernement est toutefois resté en place pour s'occuper des affaires courantes.