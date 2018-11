publié le 12/11/2018 à 11:35

Jean d'Ormesson a eu l'ultime élégance de lui confier ses derniers textes. Un Hosanna sans fin est le dernier ouvrage posthume de l'académicien français, mort le 5 décembre 2017. C'est sa fille Héloïse qui s'est chargée de mettre en lumière cette ultime œuvre de l'homme de lettres.



"C'est évidemment une énorme émotion mais une grande joie également, une fête en larmes comme il l'a écrit. J'ai eu un rapport très étrange à ce livre parce qu'il était fabriqué, on l'avait livré aux éditions mais je ne parvenais pas à l'envoyer à qui que ce soit. J'avais un sentiment de séparation ultime", a-t-elle déclaré au micro de RTL.

La lecture nous transmet un sentiment d'allégresse teinté d'émotion, bien sûr, mais surtout d'allégresse en retrouvant jusqu'aux dernières heures, au dernier souffle de Jean d'Ormesson son écriture intacte, juvénile et l'acuité de son exploration du mystère de la vie. En 140 pages, l'académicien nous offre l'épure de son art. Un traité de sagesse, de doute et d'espérance comme il en avait le secret, un joyeux testament.

"Un Hosanna sans fin" paraîtra jeudi 15 novembre 2018 Crédit : Éditions Héloïse d'Ormesson

"L'ouverture du livre m'a marquée, elle est incroyable. 'Grâce à Dieu je vais mourir'. Il y a un sentiment d'accomplissement dans ce livre. Ce n'est pas un livre crépusculaire, ce n'est pas du tout un livre nostalgique. C'est un livre qui est plus dans la lumière, dans la clarté et un petit moins dans la malice.(...) Je pense qu'il avait conscience qu'il n'aurait plus la force d'écrire un autre livre. Il avait fini ce livre 24 heures avant de mourir. Je ne dirais pas disparaître, ni de partir parce qu'il n'a pas disparu et il n'est pas parti, j'ai bien compris que le jour de sa mort, il s'agissait de termes impropres. Les morts sont dans le cœur et dans la mémoire des vivants", a déclaré Héloïse d'Ormesson.

La Bibliothèque nationale de France accueillera les manuscrits de Jean d'Ormesson

Le livre est prévu pour le jeudi 15 novembre 2018 mais la question de savoir si celui-ci sera le dernier se pose. Sa fille Héloïse nous éclaire sur cette interrogation. "Je suis à peu près sûr que ce texte est le dernier de mon père. Je dois dire que je n'ai pas, pour l'instant, fouillé le bureau et ouvert tous les placards. Il y a plein de manuscrits qu'il conservait. Donc, c'est un travail qu'il va falloir que je fasse mais cette année je n'ai pas encore commencé. Mais je ne crois pas", a-t-elle confié, avant d'ajouter en exclusivité sur l'antenne de RTL : "Mon père souhaite qu'on donne ses manuscrits à la Bibliothèque nationale de France et on va le faire !".