Chris Pine et Gal Gadot dans "Wonder Woman"

publié le 29/01/2019 à 18:36

Wonder Woman a été un des grands succès du DC Extended Universe (DCEU) ces dernières années. Un phare dans un océan de films modérément appréciés par les fans, à l'exception d'Aquaman. Patty Jenkins, la réalisatrice de la saga avec l'Amazone la plus célèbre du grand écran, est donc particulièrement confiante quant à la longévité de sa franchise.



Le deuxième film, baptisé Wonder Woman 1984, a vu sa sortie décalée à l'été 2020 mais la réalisatrice a déjà son esprit tourné vers le troisième film signé Wonder Woman. Elle a déclaré : J'ai des idées assez claires sur ce que je souhaite pour Wonder Woman 3. Que je réalise directement ou non ce film, je vois comment son arc narratif se termine".

Dans les colonnes du Hollywood Reporter, Patty Jenkins a laissé entendre que la série ferait un nouveau bond historique pour quitter le genre "film historique" et rejoindre notre époque : "Nous devons aller de l'avant. C'est définitivement une histoire contemporaine. C'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas encore clairement établi la manière dont tout cela va se réaliser". Il faut dire que le personnage a déjà été vu dans notre époque légèrement futuriste dans Batman versus Superman: Dawn of Justice ou encore Justice League.

Seul problème avec ces choix : le reste du casting du premier Wonder Woman ne pourra pas suivre. En effet, Diana est une Amazone et il n'est pas surprenant qu'elle reste jeune malgré les décennies qui passent. Par contre, le personnage très humain et mortel qu'incarnait Chris Pine ne pourrait pas suivre la cadence. "Je pense que s'en est fini de Steve. Il a fait ce qu'il avait à faire dans cette histoire et je souhaite le meilleur au reste de l'équipe", avait déclaré l'acteur dans Entertainement Tonight. Il faudra attendre 2022 ou même 2023 pour tout découvrir dans les salles obscures.