"Westworld", saison 3 : comment l'épisode 1 rebat les cartes de la série

publié le 19/03/2020 à 08:33

OCS diffuse en France depuis le lundi 16 mars la troisième saison de Westworld, la série HBO avec des robots plus vrais que nature. Une saison qui va accompagner le monde dans une période troublée par la crise du coronavirus. Vous aurez donc le temps de vous posez face à votre écran, au calme parce que Westworld n’est pas réputé pour sa simplicité.

Où en étions nous ? Westworld raconte la vie de plusieurs androïdes ultra intelligents qui étaient les personnages principaux d’un parc d’attraction du futur qui s’inspirait du Far West. À la fin de la saison 2, le scénario avait fini par trouver ses trois héros principaux : Bernard, l’architecte et ingénieur qui ne savait même pas qu’il était un robot, Dolores, belle et rebelle et enfin Maeve, ancienne mère-maquerelle d’un saloon qui est devenue la gentille de notre aventure. Trois formes d’humanité.

La troisième saison fait le ménage. Si vous n’en pouviez plus des indiens, des cow-boys et de la poussière de l’Ouest américain rassurez-vous : c’est fini ! La saison se déroule enfin dans le vrai monde que l’on voyait finalement très peu dans les saisons précédentes. À quoi ressemble cette nouvelle saison ? Quels sont ses personnages et ses nouvelles idées scénaristiques ? Est-ce la bouffée d'air frais qui va relancer l'intérêt (et la clarté) de cette série parfois trop complexe ? Toutes nos réponses et impressions dans ce nouvel épisode de RTL Pop Culture.

