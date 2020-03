"The Magicians" : pourquoi la fin de cette formidable série est une bonne nouvelle

publié le 09/03/2020 à 17:16

C’est une nouvelle qui risque de vous plonger dans la dépression la plus profonde si vous étiez fans, mais il faut en passer par là : The Magicians, c’est fini. Après la saison 5 qui est actuellement en diffusion aux États-Unis sur la chaîne SyFy il faudra dire au revoir à Margo, Eliott, Fen, Alice et les autres.

Ce sont nos confrères du magazine américain TV Line qui ont annoncé la mauvaise nouvelle au début du mois de mars, provoquant ainsi une onde de choc dans la communauté des fans. The Magicians prendra donc fin le 1er avril. SyFy a remercié la série pour cinq années fantastiques. Les producteurs exécutifs Sera Gamble et John McNamara ont expliqué qu’ils avaient senti le vent tourner chez SyFy et qu’ils ont bien essayé de faire déménager The Magicians sur une autre chaîne mais aucune proposition n’a été à la hauteur.

Pourquoi cette fin de série est une bonne nouvelle au final ? Pourquoi devez-vous aussi absolument regarder cette série de fantasy urbaine moderne, drôle et émouvante ? Les réponses dans cet épisode de RTL Pop Culture.

