publié le 23/10/2019 à 18:58

Hugh Jackman est un artiste complet. Acteur, danseur et chanteur, il assure depuis des mois sa tournée The Man, The Music, The Show. Il interprète les titres de la comédie musicale, récompensée, The Greatest Showman, tout en assurant les pas de danses et les acrobaties.

De passage à Kansas City, Hugh Jackman a de nouveau montré tout l'étendue de son talent. Alors qu'un fan est en train de le filmer pendant le spectacle, Hugh Jackman se remet dans la peau de Wolverine, le mutant X-Men qu'il a incarné au cinéma pendant 17 ans. Depuis, les fans attendent de savoir si l'acteur australien pourrait reprendre son rôle dans les prochains films Marvel, maintenant que les mutants ont rejoint le MCU. Tout est possible, puisque les événements des précédents films X-Men de la Fox, ne seront pas abordés dans les films Marvel.

"Griffes dehors" grâce aux baguettes de la batterie, regard brutal, l'acteur australien de 51 ans change immédiatement, sous les applaudissements du public. "Tu as attendu une heure et demie pour me demander ça", déclare Hugh Jackman au fan, qui n'en revient pas.

My video of your interaction with huge Wolverine fan in Kansas City! The show was incredible! Glad I was there to push you back up, thought you were coming down off the stage. pic.twitter.com/3DM5yDQOps — marsha emmot (@MarshaEmmot) October 16, 2019