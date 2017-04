publié le 10/04/2017 à 15:56

C'est une belle surprise pour les fans de Thor. Marvel vient de dévoiler la première bande-annonce de Thor : Ragnarok, le troisième volet de la saga dédié au dieu d'Asgard. Après des mois de teasing, on a donc enfin les premières images de cette aventure où Thor est mis à mal par la déesse de la mort Héla, incarnée par Cate Blanchett qui lui détruit son Mjöllnir (son fameux marteau) et s’empare du trône d'Asgard. Notre héros est alors envoyé sur la planète Sakaar où règne Le Grand Maître, dont le maquillage est assez décevant.



Prisonnier sur Sakaar, Thor devient un gladiateur pour le plaisir de la foule et va devoir se battre contre Hulk. S'il est au départ ravi de retrouver son collège de la team des Avengers (avec Captain America et Iron Man, entre autres) ,Thor déchante rapidement en remarquant que Hulk est aveuglé par sa rage et qu'il n'a aucun souvenir de lui. La bande-annonce rythmée par la musique d'Immigrant Song de Led Zeppelin s’arrête avant le premier choc entre les héros.



Thor, que l'on retrouve avec les cheveux courts, devra donc tout faire pour lui rafraîchir la mémoire et trouver un moyen pour partir de la planète Sakaar, détruire Héla, retrouver son père Odin (qui a été enlevé par Loki dans Thor : Le monde des ténèbres) et ramener la paix à Asgard. Mission impossible ? La réponse dans les salles le 25 octobre prochain.