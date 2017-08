"Thor : Ragnarok" est-il le film qui va renouveler l'univers Marvel en 2017 ?

publié le 06/08/2017 à 10:05

Thor : Ragnarok sera-t-il le film le plus "bankable" de Marvel au cinéma ? Le troisième volet des aventures de Thor, attendu dans les salles en octobre prochain, annonce effectivement un vent de renouveau dans l'univers Marvel. D'abord avec les bandes-annonces survitaminées où l'esthétique rappelle Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, mais surtout par l'importance de l'improvisation dans les dialogues. C'est le réalisateur Taika Waititi qui l'a confié à MTV en juillet dernier, mais aussi l'acteur Chris Hemsworth (Thor) à Entertainment Weekly.



Thor : Ragnarok va clôturer la saga dédiée à Thor démarrée en 2011. Dans cette troisième aventure, notre héros va être renvoyé d'Asgard par Héla, la déesse de la Mort (Cate Blanchett) qui souhaite détruire la cité et déclencher le Ragnarok, une sorte d'apocalypse dans la mythologie asgardienne. Thor se retrouve donc sur la planète Sakaar transformé en gladiateur pour le plaisir du Grand maître. C'est là qu'il va retrouver Hulk, disparu depuis Avengers 2 : L’Ère d'Ultron. Mais, son ancien coéquipier des Avengers semble avoir tout oublié de son passé avec le dieu et les choses seront plus compliquées que prévues.





"Thor : Ragnarok" : un film d'improvisation

"Je dirais que nous avons improvisé 80 % du film. Ma façon de travailler fait que je suis souvent derrière la caméra, ou juste à côté, à hurler des choses aux gens comme 'Dis ça' ! 'Et maintenant tu le dis comme ça !' J'essaye de créer un environnement familial, très libre et collaboratif sur le plateau", a expliqué Taika Waititi. Du jamais-vu dans l'univers plutôt "lisse" des Avengers qui fonctionne sur la même recette : des scènes d'actions et de l'humour. James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2) a gardé cette association gagnante en injectant des personnages qui ne sont pas fait, au départ, pour être des héros. L'impatience des fans est donc redoublée pour découvrir Thor : Ragnarok.

Peu de temps après la déclaration de Taika Waititi, c'est Chris Hemsworth qui s'est confié, confirmant que Thor : Ragnarok va secouer ce qu'on a pu voir auparavant en matière de super-héros chez Marvel. L'acteur revient sur l'origine de sa réplique hilarante de la première bande-annonce, lorsque Thor débarque dans l'arène de la planète Sakaar et qu'il s'écrie : "On se connaît. C'est un ami du travail" [les deux héros étaient dans les Avengers] devant Hulk.

"On a reçu un petit garçon de la fondation Make-a-Wish sur le tournage. Je lui parlais entre les prises, on discutait et il me dit : 'Tu devrais dire : C’est un collègue de travail'. C’est ce jeune homme qui a fait cette trouvaille", a expliqué Chris Hemsworth à Entertainment Weekly. Il explique aussi que Taika Waititi l'a encouragé à prononcer cette réplique. De quoi annoncer un film loin du "conformisme" des Avengers ou de l'humour un peu trop poussif des Gardiens de la Galaxie 2.