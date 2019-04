publié le 05/04/2019 à 12:35

Il est bientôt de retour. 26 ans après le cultissime Terminator 2 : Le Jugement dernier, Arnold Schwarzenegger va de nouveau incarner le cyborg T-800 dans Terminator: Dark Fate (Terminator 6). Le film sortira en France le 23 octobre 2019.



Sur Instagram, Arnold Schwarzenegger a d'ailleurs publié le premier cliché de son personnage avec la légende : "Je suis de retour". Une référence à sa célèbre réplique des précédents films : "Je serai de retour". L'acteur partagera l'affiche avec Linda Hamilton qui reprend son rôle de Sarah Connor. Cela fait depuis 1991 avec Terminator 2 : Le Jugement dernier, que le duo n'a pas tourné ensemble pour un Terminator.

Réalisé par Tim Miller (Deadpool), Terminator : Dark Fate est annoncé comme une suite de Terminator et Terminator 2. "C’est la continuation de l’histoire de Terminator 1 et Terminator 2. Nous faisons comme si les autres films étaient des mauvais rêves ou qu’ils se déroulaient dans un univers alternatif, ce qui est possible dans notre multiverse", résumait James Cameron à The Hollywood Reporter, en septembre 2017