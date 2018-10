Le film "Spider-man : Far From home" est prévu pour le 10 juillet 2019 sur les écrans français

publié le 18/10/2018 à 15:11

"C'est dans la boîte". C'est ce que l'acteur Tom Holland, alias Spider-Man, a posté sur son compte Instagram, mardi 16 octobre 2018. Le tournage du second volet des aventures de l'homme araignée sous les traits de l'acteur britannique s'est terminé.



Sur la photo publiée par le jeune comédien de 22 ans, on aperçoit Spider-Man, dans son costume traditionnel rouge et bleu, aux côtés de Zendaya (Michelle Jones "M. J"). Le film devrait maintenant entrer en phase de post-production.

Le tournage, qui avait débuté le 2 juillet 2018, aura donc duré presque 4 mois. Une grande partie des scènes de ce Spider-Man : Far From Home ont été tournées en Europe et notamment à Londres.

Prévu pour juillet 2019, le film se déroulera après les événements d'Avengers : Infinity War et Avengers 4 (15 avril 2019) et permettra de découvrir, entre autres, Jake Gyllenhaal dans le costume de Mystério, un criminel aguerri.