SHADOW OF THE TOMB RAIDER Story Trailer (E3 2018)

publié le 11/06/2018 à 11:35

Pour Shadow of The Tomb Raider, Lara Croft est dans un sacré guêpier. L'héroïne la plus célèbre des jeux vidéo a déclenché par accident une malédiction Maya en Amérique du Sud lors d'une expédition comme le dévoile le premier gameplay du jeu diffusé pendant l'E3 2018, la grand-messe du jeu vidéo à Los Angeles.



Pluies torrentielles, destructions en tout genre, jungle habitée par des fauves... Lara Croft devra repousser ses limites dans cette nouvelle aventure, plus sombre que la précédente : Rise of The Tomb Raider.

Annoncé pour le 14 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC, Shadow of The Tomb Raider promet une grande aventure en plein cœur du Mexique entre scènes catastrophes, combats à l'arc et au piolet et survie dans un environnement hostile. Sans oublier des énigmes à résoudre dans des tombeaux pour de sauver, une nouvelle fois, le monde.