Lara Croft est probablement l'héroïne de jeux vidéo la plus célèbre du monde. Elle dépasse allègrement Samus Aran de Metroid, Zelda de The Legend of Zelda ou encore Lightning de Final Fantasy XIII.



Ses aventures, sa force, sa natte iconique et son talent indiscutable à jouer des revolvers en a fait un personnage culte. Si les jeux Tomb Raider ont immédiatement connu un succès chez les joueurs, Lara Croft est devenue une icône de la pop culture grâce aux adaptions cinématographiques de la saga.

C'est Angelina Jolie qui, la première, a revêtu la tenue de Lara Croft. Une interprétation de femme fatale à grand renfort de combats chorégraphiés et de temples maudits façon Indiana Jones, et le succès était là. Elle a incarné la chasseuse de trésors à deux reprises : dans Lara Croft : Tomb Raider (2001) et dans Lara Croft, Tomb Raider, le Berceau de la Vie (2003).



Une franchise rajeunie et modernisée

Le jeu vidéo a connu un grand nombre de déclinaisons depuis le premier jeu de 1996 sur PlayStation signé Core Design et Eidos Interactive. Après un premier reboot en 2006, Lara Croft est devenue plus jeune avec un second reboot en 2013 sur des consoles désormais bien plus puissantes. Le monde de l'aventurière s'est considérablement approfondi et embelli grâce à la patte de Crystal Dynamics et de Square Enix, le studio japonais à qui l'on doit les blockbusters Final Fantasy. Tomb Raider (2013) et Rise of The Tomb Raider (2016) ont été d'immenses succès.



Fort de cette renaissance sur les consoles nouvelle génération, un reboot de la licence au cinéma a été développé. Exit Angelina Jolie, c'est l'actrice Alicia Vikander qui a récupéré le flambeau dans le film Tomb Raider qui vient tout juste de sortir au cinéma ce mercredi 15 mars 2018.



