VIDÉO - "J'espère que Lara Croft peut être une inspiration", pour la productrice du jeu

publié le 16/09/2018 à 11:00

Trois ans après Rise of The Tomb Raider, Lara Croft est de retour avec un nouveau jeu. Dans Shadow of The Tomb Raider, la pilleuse de tombes va devoir affronter les conséquences de ses actes et comprendre son identité. À cette occasion, RTL Super a rencontré Fleur Marty, la productrice du jeu, qui s'annonce d'ores et déjà comme un succès.





En 22 ans, Lara Croft a constamment évolué. Si au départ, elle est extrêmement sexualisée dans les jeux et au cinéma, le reboot de la franchise en 2013 a permis de lui donner une image plus moderne, en adéquation avec la société. "Une de mes grandes victoires, c'est son corps d'athlète (....) elle a enfin le physique de l'emploi", démarre Fleur Marty.

Au-delà de son physique, Lara Croft est surtout une héroïne indépendante. Dans Shadow of The Tomb Raider, elle écrit son histoire et va vers l'aventure. "J'espère qu'elle peut être une inspiration pour les petites filles et aussi un exemple : on peut avoir des héroïnes fortes, féminines, qui peuvent être des succès commerciaux", conclut Fleur Marty.