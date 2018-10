publié le 12/10/2018 à 15:35

Le Mal est parmi nous. La nouvelle bande-annonce de Glass, la suite d'Incassable et de Split, est là pour le prouver. Le réalisateur M. Night Shyamalan réunit ces trois héros emblématiques : Elijah Price, alias M. Glass (Samuel Lee Jackson d'Incassable), David Dunn (Bruce Willis, d'Incassable) et Kevin Wendell Crumb (James McAvoy de Split), tous les trois enfermés dans un asile psychiatrique.



Annoncé pour le 16 janvier 2019, le film est très attendu par les fans puisqu'il va permettre de réunir les films précédemment nommés dans une aventure qui mêlera supers-pouvoirs, violence, thriller et action. Le tout avec un trio d'acteurs dont les talents n'ont plus besoin d'être présentés.

Cette nouvelle bande-annonce dévoile par ailleurs un pan de l'intrigue : Elijah Price va réveiller la Bête qui sommeille en Kevin (qui possède 24 personnalités différentes) afin de s'échapper de l'asile. Tout ça au nez et à la barbe de la psychiatre Ellie Staple (Sarah Paulson), qui soumet d'ailleurs ses patients à d'étranges expériences.