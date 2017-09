publié le 13/09/2017 à 13:32

Oubliez le temps maussade de la rentrée : le Comic Con Paris est bientôt de retour avec un programme exceptionnel. Lors d'une conférence de presse organisée le 13 septembre à Paris, Pierre-Yves Bictin, le directeur du Comic Con parisien, a annoncé une première partie des invités, des animations et des avant-premières de la troisième édition. Elle aura lieu du 27 au 29 octobre à la Grande Halle de la Villette. Tour d'horizon de ce qui vous attend d'ici quelques semaines.



Pour cette troisième édition du Comic Con, les fans auront accès à des rencontres, des séances de dédicaces, des animations et des projections inédites. Des cosplayers, c'est à dire des fans portant de superbes costumes de leurs personnages préférés, seront également présents sur le salon tout le week-end et participeront au French Championship Cosplay le 28 octobre.

La saison 2 de "Stranger Things" en avant-première

L'une des grandes stars du Comic Con Paris 2017 n'est autre que Stranger Things, la série phénomène de Netflix. Les deux premiers épisodes de la saison 2 seront projetés sur un écran géant en ouverture du festival, quatre jours avant son arrivée sur la plate-forme. L'occasion d'en savoir plus sur le nouveau monstre qui terrorise Will, tout juste revenu du Monde à l'envers, mais aussi de découvrir où se trouve Eleven (Millie Bobby Brown).

Toujours dans le registre des séries, Finn Jones, l'interprète d'Iron Fist et Loras Tyrell dans Game of Thrones, seront également de la partie. L'année 2017 célèbre les 20 ans de la série Buffy contre les vampires et à cette à occasion, Julie Benz (Darla) est invitée tout comme Austin Nichols (Spencer Monroe dans The Walking Dead).

Le retrogaming et une immersion "Star Wars"

Après le retour de la NES Mini de Nintendo sur le marché, le retrogaming continue de passionner les joueurs. Pour la première fois au Comic Con Paris, 15 consoles dont la Mégadrive, la Super Nintendo et la PlayStation 1 seront accessibles au public. L'occasion de (re)jouer à Donkey Kong et Street Fighter, entre autres.

Parmi les nouvelles animations de cette année, on retiendra aussi une expérience immersive dans l'univers Star Wars, à l'occasion des 40 ans de La Guerre des Étoiles. Vous pourrez déambuler dans les décors de la galaxie très très lointaine de la planète Kamino (vue dans l'épisode 2) avec les membres de la 501ème Légion ("groupe costumé officiel reconnu par Lucasfilm"). Il vous sera possible de découvrir un laboratoire de clonage, une armurerie et une troisième zone encore surprise...

Enfin, les secrets des effets spéciaux de Terminator 2 seront au cœur d'un stand en partenariat avec la Cité des sciences et de l'industrie.

Des auteurs et auteurs de comics invités

Comme chaque année, les amateurs de comics pourront rencontrer leurs auteurs et dessinateurs préférés. Tim Sale (Batman : Un Long Halloween), mais aussi Stéphanie Hans (qui a réalisée l'affiche du Comic Con en l'honneur de la Justice League), Brian Bendis (le créateur de Jessica Jones), Elena Casagrande (Doctor Who) et Elsa Charretier qui a travaillé sur Harley Quinn. Vous l'aurez compris, les éditrices, dessinatrices, scénaristes et auteures de comics ne seront pas en reste.



Une belle occasion pour rebondir après les polémiques de certains fans qui ont critiqué les femmes de et dans les comics. Enfin, pour les 70 ans de Picsou, Don Rosa, son créateur est invité. De prochaines annonces arriveront la semaine prochaine et jusqu'à l'arrivée du Comic Con les 27, 28 et 29 octobre.