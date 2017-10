"Stranger Things" : tout ce que l’on attend de la saison 2

publié le 26/10/2017 à 14:31

Son retour fait figure d’événement dans l’agenda sériel de cette fin d’année. Après une première saison lancée sur les chapeaux de roues, Stranger Things revient sur Netflix ce vendredi 27 octobre. Soit pile poil avant Halloween (le 31), les showrunners et amateurs de frissons ne pouvaient espérer meilleur créneau.



Mais d’aucuns le savent : que le premier cru d’une fiction cartonne est autant une chance qu’une malédiction, tant les attentes, craintes et espérances seront particulièrement relevées pour la prochaine fournée de chapitres.

Autrement dit, la bande de loustiques-chasseurs de monstres a une énorme pression sur les épaules. Will, Mike, Lucas et Dustin vont-ils nous décevoir ? Cette nouvelle saison ne sera-t-elle qu’une regrettable resucée de la précédente ? Avant d’être fixé, petit récapitulatif de tout ce que les spectateurs exigeants que nous sommes attendent avec délectation. Il va sans dire que tout ce qui suit est hautement synonyme de spoilers sur les événements de la saison inaugurale.

De belles frayeurs

Dans la première saison, le cœur du public a battu au rythme des sévices du Démogorgon, créature infâme et surpuissante passant du monde à l’envers au nôtre au gré de ses fringales. Visuellement, l'étrange bestiole faisait son petit effet avec son visage façon plante carnivore.





Son héritière semble être à la hauteur niveau frayeur, du moins du peu que les bandes annonces ont déjà laissé filtrer. Gargantuesque et tentaculaire, le monstre est paré pour traumatiser l’arachnophobe qui sommeille en vous.

Mais une vilaine et méchante bêbête ne fait pas tout. Espérons que les scénaristes aient respecté l’ambiance angoissante, voire même parfois anxiogène de la précédente saison. C’est en tout cas le défi annoncé par le producteur du programme, Shawn Levy, qui assurait que ce nouveau millésime serait "plus grand, plus sombre, et même parfois plus effrayant". Espérons que l’homme tienne ses promesses !

Visite guidée dans le monde à l’envers

C’est là où tout se passe : à la fois tanière et terrain de chasses de nos pires cauchemars, le spectateur n’en sait hélas que trop peu sur ses origines et son fonctionnement. Si ce n’est par quelques virulentes excursions d’Eleven dans la première saison. Comment l’endroit s’est-il créé ? Est-il une réplique de l’intégralité du globe ?



Qu’à cela ne tienne : Will, son unique survivant connu à ce jour, nous servira de guide. Les différents trailers annonçaient la couleur : le jeune héros à la coupe au bol est comme traumatisé, et lié à cet univers dont il était il y a encore peu de temps captif. Peut-il, ou plutôt, doit-il y retourner pour pleinement s’en détacher ? Le cas échéant, on en saurait enfin davantage sur cette porte ouverte aux enfers.



Des références aux années 80 point trop n’en faut

Certes, c’est ce qui faisait le charme et la sève des premiers épisodes. Le succès de la série n’aurait sans doute pas été le même si l’action prenait place à une autre ère, sans cette kyrielle de clins d’œil aux années 80.



Toutefois, attention aux showrunners de ne pas tomber dans l’excès de références, de peur que le public fasse une overdose. D’autant plus qu’absolument aucun élément scénaristique ne justifie que l’action se déroule à cette époque-ci et pas une autre.



Les démiurges ont-ils réussi à y aller avec parcimonie ce coup-ci ? Entre les affiches hommages aux films cultes des eighties (Les Goonies, Alien, le huitième passager) et la bande-annonce diffusée durant la dernière édition du Comic Con de San Diego rythmé par Thriller de Michael Jackson… On s’octroie le droit d’en douter.

