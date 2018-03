publié le 31/01/2017 à 11:01

Nouveau rebondissement sur la planète DC Comics. Après l'accueil mitigé de Batman V Superman, de Zach Snyder, le projet The Batman, très attendu, fait à nouveau parler de lui. Ben Affleck vient d'annoncer qu'il ne réalisera pas le prochain film sur le Justicier de Gotham. Si l'acteur restera tout de même producteur du prochain long-métrage, il laisse tomber sa casquette de réalisateur. Celui qui incarnera une fois de plus le Chevalier Noir a expliqué sa décision dans un communiqué relayé par le magazine Variety.



"Certains personnages ont une place à part dans le cœur de millions de gens. Jouer ce rôle demande de la concentration, de la passion et de délivrer la meilleure performance possible. Il est apparu clairement que je ne peux pas mener de front les deux tâches au niveau exigé par le projet", a justifié Ben Affleck.

Et d'expliquer ensuite : "Avec le studio, j'ai pris la décision de trouver un réalisateur qui soit un partenaire avec qui je peux collaborer sur un film d'une telle ampleur. Je reste impliqué, nous allons faire ce film, mais nous recherchons un réalisateur. Je reste très attaché à ce projet, et j'ai hâte de donner vie à cette histoire pour les fans à travers le monde". Si aucune date de sortie n'a pour l'instant été communiquée, Ben Affleck incarnera Batman dans Justice League, en salles le 15 novembre prochain.