publié le 20/06/2018 à 16:30

Après Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), c'est au tour de Kit Harington (Jon Snow) de préparer ses adieux à Game of Thrones. Dans un entretien pour le média américain Entertainment Weekly, l'acteur qui incarne Jon Snow depuis 2011, a révélé ce qu'il comptait faire pour dire adieu à son personnage.



Et son plan ne devrait pas réjouir tout(e)s les fans du Roi du Nord puisqu'il compte se couper les cheveux, qu'il doit garder mi-long pour son rôle depuis 2011.

Ce sera "court-court. En revanche, ce sera plus difficile de se débarrasser de la barbe - j'aime bien la barbe. J'aime avoir les longs cheveux et la barbe en même temps, mais ce sera une sorte de rituel. Pour mon prochain rôle, je ne veux plus ressembler à ça. Ce rôle a été incroyable, mais je vais devoir me débarrasser de Jon Snow", explique l'acteur à EW, qui se marie d'ailleurs le 23 juin avec Rose Leslie (Ygritte), sa partenaire dans la série pendant plusieurs saisons.