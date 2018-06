publié le 24/06/2018 à 00:25

Si leur relation dans Game of Thrones s'était achevée par la mort d'Ygritte, dans la vie, elle se termine bien sur un happy end. Rose Leslie et Kit Harington, qui incarnent Ygritte et Jon Snow dans la série mondialement connue, se sont dit oui, samedi 23 juin en Écosse. Une union fêtée dans la demeure familiale de l'actrice, un château dans le comté d'Aberdeenshire.



Et bien sûr, un tel mariage ne pouvait se faire sans d'autres acteurs de Game of Thrones. Emilia Clarke et Peter Dinklage, qui apparaissent également au casting de la série (dans les rôles respectifs de Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister) sont arrivés la veille à Aberdeen.

Rose Leslie et Kit Harington, âgés tous deux de 31 ans, se sont rencontrés sur les plateau de tournage de la série. D'ailleurs, dès la saison 2, leurs deux personnages sont en couple, jusqu'à la mort prématurée d'Ygritte lors de la quatrième saison.

Ils avaient officialisé leur relation en avril 2016. "Si vous êtes déjà attiré par quelqu'un, et que vous devez jouer la personne qu'elle aime, tomber amoureux devient très facile", avait déclaré Kit Harington au magazine L'Uomo Vogue.