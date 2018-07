publié le 20/07/2018 à 12:12

Annulée brutalement en 2013, la série animée Star Wars : The Clone Wars sera bel et bien de retour. Lors du Comic Con de San Diego dans la soirée du 19 juillet, le réalisateur de la série a en effet dévoilé la bande-annonce intergalactique de la sixième saison de Star Wars :The Clone Wars.



Star Wars : The Clone Wars sera disponible sur la prochaine plate-forme de Disney qui voudrait concurrencer Netflix lors de sa sortie fin 2019. 12 nouveaux épisodes ont été commandés afin de terminer la série qui se déroule entre La Guerre des Clones (épisode 2) et La Revanche des Sith (épisode 3) avec Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Ahsoka Tano, la padawan d'Anakin qui a quitté l'Ordre Jedi après avoir été accusé de meurtre.

"Je ne pensais sincèrement pas que nous aurions cette opportunité de faire revenir The Clone Wars (...) grâce au soutien des fans et aux équipes derrière la plateforme de SVOD de Disney, nous avons maintenant la possibilité de raconter d'autres histoires", a expliqué le réalisateur Dave Filoni.