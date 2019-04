publié le 13/04/2019 à 03:04

Les 6000 fans chanceux réunis vendredi 12 avril dans le centre des conventions de Chicago, tirés au sort par loterie, ont donc découvert en direct cette toute première bande-annonce de l’épisode 9 de "Star Wars". Sur scène, une bonne partie de l’équipe du film. 



Émotion, ferveur et impatience car tout le monde était là pour découvrir les images du prochain film, qui refermera la troisième trilogie de l’œuvre entamée par Georges Lucas en 1977. On y voit Rey, la disciple Jedi de Luke Skywalker, affronter au sabre laser dans un désert un vaisseau fonçant sur elle.

Et puis à la toute fin de la bande-annonce : le rire démoniaque de l’Empereur du côté obscur, maître des forces du mal que l’on croyait mort à la fin du "Retour du Jedi". Apparaît alors le titre de l’épisode 9 : "The rise of Skywalker", que l’on peut traduire par "L’éveil ou l’avènement de Skywalker". Est-ce à dire que Rey est la fille du défunt Luke ?

Réponse le 18 décembre, date de sortie française de cet épisode 9. Ensuite, une quatrième trilogie est en chantier mais les patrons de Disney, propriétaire de la marque "Star Wars" ont annoncé vouloir faire une petite pause avant de se lancer dans cette nouvelle aventure.