publié le 19/11/2018 à 13:04

"Stan [Lee] a toujours été catégorique sur le fait qu’il ne voulait pas de grandes funérailles publiques, et sa famille a organisé une cérémonie privée et intime en accord avec ses dernières volontés". C'est ainsi que POW ! Entertainment, la société de production de Stan Lee, a répondu aux fans demandant une date pour la commémoration du géant Marvel, le 17 novembre 2018.



Dans le message posté sur Twitter, POW ! Entertainment révèle aussi travailler sur "l’organisation d’un hommage digne du plus grand créateur de notre époque et père de la pop culture moderne", ajoute l’entreprise dans son communiqué. "La grandeur de Stan rend cette tâche considérable, et nous espérons pouvoir donner plus d’informations dans les jours à venir".

En attendant une date pour cette cérémonie, les fans peuvent écrire leurs messages sur le site officiel de Stan Lee pour "partager nos pensées, prières et messages de soutien". L'empreinte de Stan Lee, qui a co-créé la plupart des héros et héroïnes de la Maison des Idées, demeure profondément ancrée dans l’ADN du groupe Marvel Entertainment et chez les fans de toutes les générations. Et avec ses dizaines de super-héros, tous différents, il fut un apôtre très efficace de la tolérance au sein de la pop-culture.

A Statement from Stan Lee’s POW! Entertainment. pic.twitter.com/VjTA3Xn7qX — stan lee (@TheRealStanLee) 16 novembre 2018