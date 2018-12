publié le 18/12/2018 à 18:32

Avec le succès du film d'animation Spider-Man : New Generation, les producteurs comptent bien conduire la franchise vers de nouveaux horizons. Spider-cochon, l'un des personnages du long-métrage, pourrait bientôt avoir droit à sa propre histoire.



Amy Pascal et Avi Arad, producteurs du film, n'excluent pas un possible spin-off sur le cochon aux pouvoirs incroyables. "C'est possible [de faire un film sur Spider-cochon, ndlr]. Vous imaginez en plus à quel point les enfants aiment ce personnage", a déclaré Amy Pascal au magazine Vanity Fair. "Nous voulons du porc", a ajouté avec humour Avi Arad.

Compte tenu des retours positifs concernant Spider-Man : New Generation, il est fort probable que ce spin-off voit le jour. À noter qu'un film sur Spider-Gwen est déjà en préparation. Le Spider-Verse (l'univers étendu de Spider-Man) continue ainsi de tisser sa toile dans les salles obscures.