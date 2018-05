publié le 15/05/2018 à 18:52

Un casting intergalactique sur la Croisette. Pour ce 8e jour du Festival de Cannes, Solo : A Star Wars Story, le nouveau spin-off Star Wars, est présenté hors-compétition. Consacré à la jeunesse de Han Solo, le contrebandier incarné par Harrison Ford, ce film signé Ron Howard se déroule des années avant la rencontre de Solo avec Luke Skywalker et la princesse Leïa dans La Guerre des Étoiles (épisode 4).



Solo : A Star Wars Story est présenté à Cannes ce mardi 15 mai. Une avant-première mondiale qui réjouit les fans. Et comme le veut la tradition cannoise, le casting s'est prêté au jeu du photocall avant la projection du film au Palais du Festival.



Les protagonistes Alden Ehrenreich (Han Solo), Emilia Clarke (Q'ira, l'amie d'enfance de Solo) célèbre pour son rôle de Daenerys dans Game of Thrones, Woody Harrelson (Tobias Beckett, le mentor du jeune Solo) et Donald Glover (Lando Calrissian), mais aussi Chewbacca, ont pris la pose devant les photographes. Tout comme le réalisateur Ron Howard et Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm.