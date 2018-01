publié le 08/01/2018 à 11:17

12 ans qu'Ewan McGregor a rangé son sabre laser d'Obi-Wan Kenobi. Pour le public, il est et restera pour toujours le maître Jedi d'Anakin Skywalker. Et lors de la 75e cérémonie des Golden Globes, où il a remporté le prix du Meilleur acteur dans une mini-série pour Fargo, Ewan McGregor a de nouveau été interrogé sur le personnage. Le journaliste lui demande s'il compte bien réincarner le célèbre Jedi dans le spin-off qui lui sera consacré en 2020, comme l'annoncent certaines rumeurs. Sans sourire, l'acteur de 46 ans a répondu du mieux qu'il a pu.



"Effectivement il y a beaucoup de discussions [autour de son probable retour dans Star Wars], je serai ravi de rejouer Obi-Wan, mais je n'en sais pas plus que vous", a confié Ewan McGregor, quelques minutes après avoir reçu son Golden Globe.

Le mystère entoure donc toujours ce troisième spin-off Star Wars, après Rogue One, consacré aux Rebelles qui ont volé les plans de l'Étoile Noire (entre les épisodes 3 et 4) et Solo : A Star Wars Story (2018) sur la jeunesse du contrebandier. Et dire que les fans attendent impatiemment le retour d'Obi-Wan et d'Ewan McGregor est un doux euphémisme.